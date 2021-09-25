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وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يجتمعان للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يجتمعان للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اجتمعا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وذكر إيغور خوفاييف (روسيا)، وستيفان فيسكونتي (فرنسا)، وأندرو شوفر (الولايات المتحدة) في بيان مشترك، أن لقاء الوزيرين تم على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف البيان: "عقد الرؤساء المشاركون اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، ومع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بالإضافة إلى اجتماع مشترك لكلا الوزيرين" .

ورحب الرؤساء المشاركون بعقد الاجتماع الأول لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان منذ نوفمبر 2020، واعتبروه دليلا على تصميم البلدين على استئناف عملية السلام من خلال الحوار المباشر الذي يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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