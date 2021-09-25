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اجتماع عراقي مصري أردني في نيويورك.. هذا ما تمخض عنه

اجتماع عراقي مصري أردني في نيويورك.. هذا ما تمخض عنه
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت دول العراق، مصر والأردن، على ضرورة البدء بإنجاز المشاريع المُتفق عليها، فيما بحثت تلك الدول تطورات ومُستجدات الساحة الإقليميَّة، والدوليَّة وانعكاساتها على المنطقة.

العالم-العراق

وقالت وزارة الخارجية في بيان، وفقا لـ السومرية نيوز، الجمعة، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شارَك أمس، في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة كلّ من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك".

وأشاد الاجتماع، بحسب البيان، "بآلية العمل المُعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابيّ مع الدول الثلاث، مُعربين عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات المُزمعُ إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الأول المُقبل".

وأكّدت الدول الثلاث، على "أهميّة البدء بإنجاز المشاريع المُتفق عليها في مجال الاقتصاد، والطاقة، والكهرباء، ووضع جدول زمنيّ لتنفيذ تلك المشاريع، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة وبما يخدم ويحقق مصالحها على الصعد كافة".

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