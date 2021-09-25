السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يجهز "ضربة قاضية" لترامب في قضية "اقتحام الكونغرس"

بايدن يجهز
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن يحمي السجلات المتعلقة بالرئيس السابق، دونالد ترامب، في طلب المحققون في لجنة بالكونغرس الاطلاع عليها.

العالم- منوعات

والمقصود هناك السجلات التي توثق المرحلة التي رافقت اقتحام مقر الكونغرس الأميركي في 6 يناير الماضي، قبيل تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب بأنه سيقاوم مذكرا استدعاء لجنة التحقيق في الحادثة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الأمر في النهاية سيقع على عاتق بايدن.

وأضافت: "نحن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة. لقد توصل الرئيس إلى قناعة مفادها أنه لن يكون من المناسب (منح ترامب) الامتياز التنفيذي"، وهو إجراء سمح للرئيس بإبقاء السجلات سرية، حتى في ظل مطالبات من الكونغرس والقضاء.

وبينما استخدم الرؤساء السابقون، عندما كانوا في السلطة هذا الامتياز، بناء على طلب من أسلافهم، إلا أن ساكي قالت إن ما حدث في مبنى الكابيتول يستحق الشفافية.

وقالت في إفادة صحفية يومية "إننا نعمل عن كثب مع لجنة الكونغرس وآخرين وهم يتوصلون إلى حقيقة ما حدث في السادس من يناير ، وهو يوم مظلم للغاية في ديمقراطيتنا".

وجاء تعليقات ساكي بعد استدعاء لجنة التحقيق في الكونغرس عددا من كبار مساعدي ترامب للإدلاء بشهادتهم في الحادثة، تحت القسم.

وقال ترامب في بيان إنه سيقاوم أي طلب استدعاء بناءً على الامتياز التنفيذي.

روابط ذات صلة

تحقيق: آلاء الصديق تعرضت للتجسس عبر برنامج 'بيغاسوس'

بعد مشاجرة في مطعم.. القبض على النجم الفائز بالأوسكار فى حالة "سُكر"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما الذي يدفع بدول المغرب العربي التربص فيما بينها؟

رام الله..الاحتلال يعتقل 4 مواطنين

جرائم إغتيال علماء إيران والشهيد القائد سليماني لا تسقط بالتقادم

قائد الثورة يعزي بوفاة مراهق إيراني أنقذ حياة شخصين

موجة غضب ودعوات شعبية للوقوف ضد مؤتمر اربيل التطبيعي

هيومن رايتس ووتش تنتقد قرارات الرئيس التونسي