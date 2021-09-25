لامتلاء المشافي.. نقل مصابي كورونا من اللاذقية الى طرطوس

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم بأن هذه المرة تعتبر الأولى منذ بدء جائحة كورونا في سوريا التي تصل فيها اشغالات المستشفيات الى 100% .

وقد تصدرت محافظة اللاذقية في الأيام القليلة الماضية من حيث عدد الاصابات المحافظات السورية كافة.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت مساء أمس الجمعة، نقل مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية صحية في العاصمة دمشق وريفها إلى محافظة حمص، وذلك بسبب وصول نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة في المشافي إلى 100 في المئة.

وسجّلت الوزارة في الأثناء أعلى حصيلة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إذ أحصت 15 وفاة، و397 إصابة جديدة خلال يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 32138 تعافى منها 23383 وتوفي 2187.