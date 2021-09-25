أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية .. يجب توسيع الصادرات الإيرانية لدول الجوار لتصل إلى خمسين مليار دولار

ابرار ..

وزير الخارجية ..إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا قريبا

ابتكار ..

تفاقم التوتر بين طهران وواشنطن , وحرب كلامية على أرضية خلافات حول الإتفاق النووي

جوان ..

الناقلات الإيرانية تحمل الوقود تباعا إلى لبنان, وميقاتي يبحث عن مساعدات في باريس

مردم سالاري..

وصول ثاني ناقلة إيرانية تحمل الوقود للبنان إلى ميناء بانياس السوري والثالثة ستبحر قريبا

وطن امروز ..

التحالف السعودي يبدأ سحب أسلحته الثقيلة من مأرب مع تقدم أنصار الله والجيش اليمني

قدس ..

اليمن في مدار الإنتصار.. تحرير محافظة البيضاء بالكامل من قبضة التحالف السعودي

جمهوري اسلامي ..

حركة طالبان تقوم بعملية تهجير قسري لأكثر من الفين وثمانمائة عائلة من عرقية الهزارة

كيهان ..

العقبة الرئيسية بمفاوضات فيينا , سلطوية أمريكا ورفضها لإلغاء الحظر بشكل كامل

افكار ..

الوزير عبد اللهيان مخاطبا غوتيريش .. أمريكا تمارس الإرهاب ضد شعوب العالم

ايران ..

وزير خارجية سوريا يطالب بخروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية

جام جم ..

نتائج ثاني إستطلاع للرأي في أمريكا تحمل تحذيرات بدورها بشأن إنحسار شعبية بايدن

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیه

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، البقاء في العراق بأداة السيناريو الداعشي.. يبدو ان ادارة بايدن تخطط للبقاء عسكريا في العراق لتفادي مواجهة اذلال اخر بعد ما حدث من انتكاسة لمكانة امريكا على صعيد الانسحاب المذعور للقوات الامريكية من كابول.

وفي هذا السياق.. تستخدم أمريكا ذريعتها المعهودة أي تنظيم داعش كمبرر للبقاء عسكريا في العراق عبر تنشيط هجمات هذا التنظيم.

فهناك انباء وتقارير تتحدث عن نقل القوات الامريكية لدواعش بين سوريا والعراق تزامنا مع تغيير الفلول الداعشية في العراق لتكيكاتها من شن هجمات محدودة ونشر كمائن الى شن هجمات واسعة نسبيا في بعض المناطق الامر الذي يعكس وجود سيناريو للضغط على الحكومة العراقية لدفعها لاعادة النظر في جدول انسحاب القوات الامريكية لصالح تحقيق رغبة واشنطن بالقاء ..

اطلاعات ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها، طالبان وأفغانستان يتصدران الأخبار،.. تتناقل وسائل الاعلام العالمية الانباء والاحداث الخاصة بافغانستان اولا باول في تغطياتها الخبرية , وهي تغطيات تتحدث عن استمرار العنف وتفجر خلافات بين قادة حركة طالبان و عن مؤشرات عدول الحركة عن وعودها بشأن تشكيل حكومة واسعة..

في الواقع لا يبدو من كل ذلك أن طالبان في وادي إجراء إنتخابات أو تشكيل حكومة شاملة أو أي شيئ من هذا القبيل، طالبان اعلنت عن اقامة امارتها الاسلامية التي ترتكز على قوة السلاح للمكون الرئيسي لهذه الامارة اي عرقية البشتون برؤيتها المذهبية الخاصة وفي الوقت التي يضم فيه الشعب الافغاني العديد من المكونات العرقية ومن الانتماءات المذهبية المختلفة .

وهذا الامر يطرح تساؤلات جديد حول مستقبل افغانستان وموقف المجتمع الدولي مع انحسار الامال بشأن تشكيل حكومة شاملة بكابول.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يحمل عنوان، تفاصيل عن قاعدة تركية بشرق الموصل، جاء فيه .. كشفت محافل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق عن تفاصيل ترتبط بوجود قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى بشمال العراق . وفي هذا السياق قال المسؤول الاعلامي في هذا الحزب "غياث السورجي".. قاعدة زيلكان العسكرية التركية تقع في ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل في محافظة نينوى، وتضم هذه القاعدة ثلاثة فصائل من قوات المشاة يبلغ عدد عناصرها اكثر من ستمائة جندي , هذا بالاضافة الى وجود بطاريات مدفعية ومدرعات.

واضاف السورجي ان تركيا توصل العتاد والدعم اللوجستي الى قاعد زيلكان جوا لتفادي اية هجمات محتملة .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها، اليمن على طريق الإنتصار، ..قيادة القوات اليمنية المشتركة اعلنت عن تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل من قبضة التحالف السعودي ومرتزقته في عمليات اسمتها" فجر الحرية " إن حركة أنصار الله والجيش اليمني إستطاعا تحرير ما مساحته ألفان وسبعمائة كيلومتر مربع في عمليات فجر الحرية.

ان اهمية هذه العمليات التي ادت الى الحاق خسائر فادحة في صفوف التحالف السعودي ومرتزقة هادي والجماعات الارهابية تكمن في انها عبدت الطريق امام القوات اليمنية المشتركة لحسم معركة مأرب الاستراتيجية فهناك انباء عن سحب التحالف السعودي لاسلحته الثقيلة من مأرب تحسبا لتقدم القوات اليمنية المشتركة, كما ان تحرير البيضاء ومأرب سينهي اي تواجد لما يسمى بحكومة هادي في شمال اليمن وسيحصر التحالف السعودي بالمناطق الجنوبية .

خراسان..

في مقالها الذي يحمل عنوان، تطييب للخاطر دون تراجع، كتبت صحيفة جام جم ..لم تؤدي كل ردود الفعل الفرنسية الغاضبة مقابل اتفاقية اوكوس الثلاثية بين امريكا وبريطانيا واستراليا بما تضمنته من الغاء لصفقة الغواصات الفرنسية الى حدوث اي تغيير في مواقف هذا البلدان الثلاثة ..

الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته هددا وتوعدا واتهما أمريكا وبريطانيا بطعن فرنسا وأوروبا بالظهر, ولكن لم إجراءات دبلوماسية محدودة ومقابل هذا الغضب الفرنسي العارم اجرى الرئيس الامريكي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي تضمن تطمينات وتاكيدات على التحالف المشترك واهمية فرنسا وغير ذلك ولكن من دون تراجع عن اتفاقية اوكوس او تعديل موضوع الغاء صفقة الغواصات, كما اكتفت بريطانيا بدعوة فرنسا لضبط النفس ومن ان شيئا لم يتغير على صعيد التحالفات معها, وهكذا مر الغضب الفرنسي كزوبعة في فنجان ولكن المسالة المهمة هنا تتمثل بتاكيد باريس على واقع فقدان الثقة بين طرفي الاطلسي.

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان، الحكومة السودانية تصادر أموال حماس، كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..اعلنت الحكومة السودانية عن مصادرة اموال منقولة وغير منقولة تعود لحركة المقاومة الاسلامية حماس وذلك عشية مرور عام على تحرك الخرطوم نحو الانضمام لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

إن الحكومة السودانية صادرت أموالا لحماس في مصارف وفنادق وشركات تعود لحماس وتعمل على تمويلها وجدير بالذكر ان الخرطوم بدأت تتجه نحو التطبيع مع الكيان بتشجيع من السعودية والامارات وبوعود مساعدات مالية واقتصادية امريكية وكذلك بوعد حذف اسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية خاصة بعد اعتراف الامارات والبحرين رسميا بالكيان الصهيوني .