ما الذي يدفع بدول المغرب العربي التربص فيما بينها؟

العالم- ما رأيكم

ولفتوا الى انه كان من المطلوب في المرحلة الاولى ان يحصل هذا التغيير في دول المغرب العربي بسبب ان هناك استراتيجية مرتبطة بمشروع امريكي بدأ في المنطقة ما يسمى بمشروع الشرق الاوسط الكبير، حيث كانت دول المغرب العربي جزءاً من رياح التغيير بمختلف عناوينها.

واوضحوا، ان ما حصل بعد عشر سنوات من المخاض والمتغيرات والتحديات والظروف والازمات، اصبح لها اليوم ارتدادات لهذه التغييرات، نتيجة الفشل الكبير والازمات الداخلية على المستوى السياسي والاجتماعي، وركوب موجة التغيير والمراهنة عليها لكنها اتت بالاسوأ لكل الانظمة وشعوبها.

من جانبهم، اكد استراتيجيون، ان دول المغرب العربي تعتبر الضفة الجنوبية لبحر الابيض المتوسط، والضفة الشمالية هي اوروبا، والمنطقة بين جبل طارق هي اقرب نقطة للحدود المغربية بحراً الى اسبانيا بمسافة ما يقارب 14 كيلومتراً. وكذلك تونس حين الصعود على جبل قليبية يمكن مشاهدة اضواء لابيتزا الايطالية، ما يعني ان دول المغرب العربي مشتبكة مع جنوب اوروبا بالجغرافيا وايضاً بالتاريخ.

وقالوا: من المعلوم ان اوروبا متحدة في الاتحاد الاوروبي واغلب دولها موجودة في الحلف الاطلسي، ولذا فان الاستراتيجية الغربية الاطلسية التي يقودها البنتاغون الامريكي تستهدف بشكل اساسي منطقة دول المغرب العربي، وهي سياسة استعمارية قديمة "فرق تسُد"، وعليه يجب ان تتصارع دول المغرب العربي عبر اشعال نار الفتنة بينهما ودعم بعض القوى والفصائل المتناحرة من اجل خدمة المشروع الاطلسي التاريخي والذي يتجدد من خلال حالة الصراع القائمة بين دول المغرب العربي وخاصة تدمير ليبيا وتقسيمه واثارة حرب اهلية فيه.

محللون بدورهم اكدوا، انه بعد تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني، يدفع الاخير النظام المغربي للتصعيد ضد الجزائر، وان الاحتلال الاسرائيلي هو المستفيد الاول من النزاعات بين البلدين.

واكدوا، ان الاحتلال الاسرائيلي يشارك النظام المغربي بدعم الجماعات الارهابية مثل "ماك" التي صنفتها الجزائر بالارهابية والتي ساهمت في اشعال الحرائق في الجزائر وذهب الكثير من الضحايا.

ما رأيكم..