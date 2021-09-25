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شاهد: المسیرة المليونية الراجلة الاكبر بالعالم تتوافد على كربلاء المقدسة؟

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم ان المسيرة المليونية الاكبر في العالم مازالت تتوافد من مختلف المحافظات العراقية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب الشرقي والغرب على مدينة كربلاء المقدسة، بانسيابية ولم تحدث اي مشاكل امنية رغم التحديات الامنية والصحية كجائحة كورونا.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل نويد بهروز: ان الملايين من الزوار قدموا سيراً على الاقدام نحو كربلاء المقدسة، لاحياء اربعينية الامام الحسين الحسين "عليه السلام"، مؤكداً احباط خلية ارهابية في مدينة ديالى كانت تنوي استهداف الزوار وضبط عبوات ناسفة وفقاً خطة امنية محكمة وضعتها الحكومة العراقية على اعلى المستويات من اجل المحافظة على سلامة الزوار.

واوضح مراسلنا: ان الملايين من الزوار قد تحدوا جائحة فيروس كورونا ويزورون الامام الحسين "عليه السلام" يحيون اربعينته نظراً لاعتقاداتهم القوية وحبهم وعشقهم لاهل البيت "عليهم السلام".

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد: المسیرة المليونية الراجلة الاكبر بالعالم تتوافد على كربلاء المقدسة؟

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