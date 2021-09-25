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رئيس الجمهورية: للتلامذة في البلاد دور مهم في تحقيق شعار "ايران القوية"

رئيس الجمهورية: للتلامذة في البلاد دور مهم في تحقيق شعار
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان للتلاميذ في البلاد دورا مهما في تحقيق شعار "ايران القوية"، مؤكدا ضرورة دعم جميع الاجهزة والمؤسسات لقطاع التربية والتعليم في البلاد.

العالم - ايران

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الإيرانية، اعتبر آية الله رئيسي الإنفاق على التعليم أكبر استثمار وأن تقدم البلاد يأتي في ضوء التربية والتعليم وقال: انه يجب على جميع الأجهزة والمؤسسات أن تساعد التعليم وان تكون في خدمته.

كما وصف آية الله رئيسي العدالة التعليمية بالمهمة للغاية، وقال: لا ينبغي حرمان أحد من التعليم بسبب ضيق الحالة المعيشية.

واشار الی تطعيم كل من يتعامل مع الطلاب، مشددا على ضرورة حماية سلامة الطلاب والمعلمين.

كما طالب رئيسي مسؤولي وزارة التعليم بالتحرك نحو التعلیم الحضوري مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تعتبر ضرورة حتمية في هذا المجال.

وأكد رئيس الجمهورية ان المدرسة تكمّل للأسرة، فيجب التفكير في مستقبل المدرسة ومدارس المستقبل، مطالبا جميع الأجهزة والمؤسسات ، بأن تساعد في تنمية التعليم بالنظر إلى مركزية المدرسة والتعليم في البلاد.

ولفت الى أن الإنفاق على التعليم هو أكبر استثمار في البلاد، مضیفا: أن تنمية البلاد تعتمد على تطوير التعليم وتعزیز المهارات في البلاد.

وصرح رئيس الجمهورية بان نسبة التطعيم بلقاح كورونا في البلاد ستصل الى 70 بالمائة في غضون الايام القادمة وقال: بناء على ذلك فانني اطلب من التربية والتعليم التوجه نحو التعليم حضوريا شيئا فشيئا مع التزام التوصيات الصحية.

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