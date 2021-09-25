السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تسوية أوضاع المسلحين في قرى حوض اليرموك بريف درعا (صور)

تسوية أوضاع المسلحين في قرى حوض اليرموك بريف درعا (صور)
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

استمراراً لتنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية بدأت اليوم الثلاثاء عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش السوري في عدة قرى في حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

وأفاد مراسل سانا الحربي بأن مركز التسوية الذي تم فتحه اليوم في قرية سحم الجولان شهد منذ الصباح توافد عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في منطقة حوض اليرموك لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم إلى الجيش العربي السوري تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وتمهيداً لإعادة المؤسسات الخدمية إلى القرى ووضعها في خدمة المواطنين.

وأشار عدد من أهالي القرى المذكورة في تصريحات لمراسل سانا إلى أن بدء التسوية يشكل إيذانا بعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة حيث سيتمكن العشرات من أهالي جلين وحيط والمزيرعة وسحم الجولان وما حولها من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب بالريف الشمالي الغربي والتي شهدت أيضا انتشاراً لوحدات الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

في إطار التسوية.. إزالة الحواجز العسكرية من أبرز مدن درعا

المقداد يؤكد لبيدرسون ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون تدخل أجنبي

الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل في ريف درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطل اليافع "علي لندي" يجتاح مواقع التواصل في ايران

تكتل بعلبك الهرمل: لاصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وبناء إقتصاد منتج

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 22 ألفا مجددا

21 وفاة و1492 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

وهاب: الخيار العربي وبوابته الشقيقة سوريا المخرج الوحيد للبنان

وصول أول شحنة من المازوت الايراني الى محافظة عكار