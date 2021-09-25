عشائر ديالى تطالب بـانتزاع الجنسية العراقية من دعاة التطبيع

العالم-العراق

وقال سامي التميمي شخصية عشائرية في ديالى في حديث نشرته المعلومة،ان” التطبيع مع العدو الصهيوني مفروض جملة وتفصيلا واي مؤتمر يعقد في العراق بهذا المضمون يعد مؤامرة وخيانة لقضية العرب الاولى”.

واضاف التميمي،ان” التطبيع مع العدو الصهيوني يستدعي موقف حازم في انتزاع جنسية اي عراقي يدعو اليه واصدار قرار حاسم في منع اقامة هكذا مهرجانات تثير الغضب الشعبي”.

اما صاحب حميد شخصية عشائرية قال بان” مؤتمرات التطبيع هي سيناريو امريكي اخر لخلق الفتن في العراق”، لافتا الى ان “موقف كل اطياف المجتمع هي رفض التطبيع”.

واشار الى ضرورة” اصدار قانون نيابي يجرم من يدعو للتطبيع تصل الى سحب الجنسية العراقية واصداره عقوبات مشددة حيال من يروج لفكرة نعتبرها شاذة في البلاد”.