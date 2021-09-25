احياء نهج الامام الحسين ضرورة ملحة في العهد الحاضر

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ الحلبي في حديث لقناة العالم ان المشكلة الحالية التي يعاني منها العالم الاسلامي ليست مشكلة مذاهب بل المشكلة بين خط حسيني قرآني محمدي أصيل وخط أموي ابن تيمي وهابي دخيل علی المسلمين غسل أدمغة المسلمين وأضل كثيراً منهم.

وأضاف ان مرحلة الامام الحسين عليه السلام لم تكن مرحلة صراع بين سني و شيعي بل كانت مرحلة صراع بين حق وباطل؛ فاليوم كل من يشارك في تعظيم شعائر الامام الحسين عليه السلام من أي مذهب وأي طائفة كان فهو انسان يسير علی خطی الحق وكل من لايعترف بآل بيت رسول الله ولايتعلق بهم، فهو يسير علی خطی الباطل.

ورأی ان الاسلام الوهابي يروج لاسلام جاف، ليس فيه سوی التكفير والحقد ويخلو عن معنوية الارتباط بأل بيت رسول الله (ص).