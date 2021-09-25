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مقتل 8 اشخالص في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب مقر الرئيس الصومالي في العاصمة مقديشو

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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