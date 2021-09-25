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نابلس..ارتفاع عدد الإصابات جراء المواجهات مع الاحتلال إلى 90

نابلس..ارتفاع عدد الإصابات جراء المواجهات مع الاحتلال إلى 90
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الإصابات في محافظة نابلس، جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، إلى 90 إصابة.

العالم-فلسطين

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 90 إصابة بالرصاص الحي و"المطاطي" وبالاختناق، في بيتا وبيت دجن ودير الحطب، إضافة للشهيد محمد علي خبيصة من بلدة بيتا.

وأضاف جبريل أن الإصابات توزعت ما بين 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و46 اختناق، و7 إصابات بقنابل غاز بشكل مباشر في بلدة بيتا، فيما أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في مواجهات بيت دجن، كذلك سجلت 3 حالات حروق جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز في دير الحطب.

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