24 صحفيًّا فلسطينيًّا معتقلا لدى الاحتلال الاسرائيلي

العالم-فلسطين

وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الصحفي أيمن قواريق، مساء أمس الجمعة، خلال تواجده عند أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الاحتلال، مدد اعتقال الصحفي قواريق - من قرية "عورتا" جنوبي شرق نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) - حتى يوم الأحد القادم.

وأكدت اللجنة أنه باعتقال الصحفي قواريق يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 24 صحفيا من بينهم الصحفية بشرى الطويل.

والطويل، هي الصحفية الفلسطينية الوحيدة المعتقلة في سجون الاحتلال، وتقبع في سجن الدامون (جنوب)، إضافة إلى 37 معتقلة فلسطينية.

وناشدت المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي تجاوز منذ بداية العام الجاري 127 حالة.

ودعت إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال سياسيا دون مبرر قانوني.

وطالبت "دعم الصحفيين" مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.