السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

24 صحفيًّا فلسطينيًّا معتقلا لدى الاحتلال الاسرائيلي

24 صحفيًّا فلسطينيًّا معتقلا لدى الاحتلال الاسرائيلي
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت "لجنة دعم الصحفيين" (منظمة عربية تعنى بحقوق الصحفيين)، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين المُعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 24، بعد اعتقال صحفي بالقدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الصحفي أيمن قواريق، مساء أمس الجمعة، خلال تواجده عند أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الاحتلال، مدد اعتقال الصحفي قواريق - من قرية "عورتا" جنوبي شرق نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) - حتى يوم الأحد القادم.

وأكدت اللجنة أنه باعتقال الصحفي قواريق يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 24 صحفيا من بينهم الصحفية بشرى الطويل.

والطويل، هي الصحفية الفلسطينية الوحيدة المعتقلة في سجون الاحتلال، وتقبع في سجن الدامون (جنوب)، إضافة إلى 37 معتقلة فلسطينية.

وناشدت المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي تجاوز منذ بداية العام الجاري 127 حالة.

ودعت إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال سياسيا دون مبرر قانوني.

وطالبت "دعم الصحفيين" مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

الاحتلال يعلن تشكيلة لجنة تقصي الحقائق في فرار أسرى جلبوع

شاهد.. عيون أسرى الفلسطينيين وعوائلهم تتجه نحو المقاومة

شيخ الأسرى الفارين يروي قصة هروبه الثلاثة من سجون الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤكدة أنها محاولة لتأجيج الوضع العام.. الرئاسة العراقية ترفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني

شاهد بالفيديو.. كاميرا العالم ترصد زوار الاربعين من مطار مشهد الدولي

اللجنة الايرانية للزيارة الاربعينية: المنافذ البرية لاتزال مغلقة أمام الزوار

حكومة كردستان العراق تنفي علمها باجتماع اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني

النفط اليمنية تنتقد مواصلة العدوان في احتجاز سفن الوقود

6 أحزاب تونسية تعلن تأييدها لإجراءات "قيس سعيد" بشأن حصر السلطات