شاهد.. نجاج الضغوط الصينية والافراج عن مديرة هواوي

العالم - أسيا

حيث افرجت السلطات الكندية عن "منغ وانتشو" بعد ثلاث سنوات من احتجازها ووضعها تحت القامة الجبرية بطلب من الادارة الامريكية حسب تصريحات المسؤولين الكنديين.

عملية الافراج هذه جاءت بموجب اتفاق تسوية بين واشنطن وبكين وتنص التسوية على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ، لتجنيبها التّهم الموجّهة إليها في كندا ثم تتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية وهناك ستسقط واشنطن جميع الاجراءات القانونية ضدها وتسمح لمنغ بالتوجه الى الصين هذا بينما اطلقت بكين بحسب الاتفاق سراح كنديين اثنين كانا معتقلين لديها.

وقالت منغ وانتشو :"خلال السنوات الثلاث الماضية انقلبت حياتي رأساً على عقب، لقد كانت فترة مقلقة لكوني أمّاً وزوجة وموظّفة في شركة".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو:"غادرت الطائرة التي تقل مايكل كوفريغ ومايكل سبافور الصين لقد تم اطلاق سراح هذين الرجلين. لقد عاشا محنة مروعة خلال أكثر من ألف يوم.

هذا وكانت قضية اعتقال مديرة هواوي قد اثارت غضب الصين وأدت إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وكندا. وعملت واشنطن ايام ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى فرض عقوبات على الشركة الصينية عام الفين وتسعة عشر واتهمها ترامب بالقيام باعمال تجسسية ووضعها على قائمة التصدير السوداء ونفت الصين والشركة هذه التهم وقالت ان واشنطن تريد احتكار التكنلوجيا والاسواق العالمية ويرى مراقبون ان الاتفاق سيؤدي الى تخفيض بعض التوترات التي ظهرت مضيفين ان هناك بنود سرية للاتفاق لم تظهر حتى الان.