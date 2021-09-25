الجيوش المصطعنة من قبل اميركا في العراق وافغانستان انهارت امام "داعش" وطالبان

العالم - ايران

وقال اللواء رشيد في كلمته اليوم السبت خلال مراسم احياء ذكرى اسبوع الدفاع المقدس: ان هواجس وضغوط وذرائع العدو ازاء قدراتنا الصاروخية التي تشمل الصواريخ بالغة الدقة والمدمرة للسفن الحربية تعود الى انه يرى ايران اصبحت مالكة للقدرات الصاروخية بصورة مستقلة.

واضاف: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة غرب اسيا هي القوة التي الوحيدة التي اسست سياساتها الدفاعية بمعزل عن المصالح والقوى الاجنبية والسلطوية وتتحرك في اطار اهداف الثورة الاسلامية ومصالح الشعب الايراني.

وتابع اللواء رشيد: ان العدو لا يخشى حجم وشكل الصواريخ او الشعار المكتوب عليها حين اختبارها او تدمير مواقع المناوئين للثورة بها (وهي امور مهمة بحد ذاتها) بل يخشى ويشعر بالهلع من استقلال السياسات الدفاعية وقدرة تحققها.

واضاف: لا يمكن القتال بفكر ونهج الاميركيين لان الجيوش المصطنعة من قبل اميركا انهارت في العراق امام داعش وفي افغانستان امام طالبان.

وقال اللواء رشيد: ان الاسلوب والفكر التنظيمي اليوم في القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري وكذلك اسلوب وتدريب وتجهيز القوات العسكرية والامنية والتخطيط الدفاعي الصحيح في مجموعة القوات المسلحة قادرة اليوم على مواجهة التهديد والحرب والازمة.

واوضح اننا بامتلاكنا تلاك القدرات الدفاعية اليوم قد حولنا ضعفنا امام هجمات العدو على ناقلات النفط والسفن التجارية خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) الى نقطة تفوق لايران وضعف العدو المهين.

واعتبر ان غضب اميركا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية ناجمة من انها تمتلك عنصرين اولهما القوات المسلحة المقتدرة والجاهزة للتصدي لاي معتد اجنبي داخل ارضها وثانيهما امتلاك القدرة الاقليمية خارج ارضها من خلال محور المقاومة وقال: ان عنصري القوة هذين يعدان امرا ضروريا وحيويا حسب رأي جميع الخبراء العسكريين وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك هذين العنصرين.