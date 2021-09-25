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العدوان السعودي يشن حربا على الدواء في اليمن

العدوان السعودي يشن حربا على الدواء في اليمن
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور "طه المتوكل"، أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي يمنع أكثر من 50 شركة دوائية عالمية من العمل في اليمن.

العالم - اليمن

وأوضح المتوكل خلال المؤتمر السنوي الأول للصناعات الدوائية الوطنية اليوم بصنعاء، أن أكثر من 360 من الأدوية التي تحتاج إلى تبريد وظروف نقل خاصة نعاني من وصولها لليمن جراء العراقيل التي يفرضها العدوان، كما أن أكثر من 120 صنف دوائي يحتاجه المصابون بالأمراض المزمنة منع نهائيا تحالف العدوان السعودي من دخولها اليمن.

وأشار إلى وجود 17 مصنعا للأدوية و20 مصنع تحت الإنشاء في اليمن وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتغلب على الظروف التي فرضها العدوان والحصار.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز الثقة بالمنتج المحلي خصوصا وأنها ذات جودة عالية وفاعلية كبيرة، لافتاً إلى أن الصناعات الدوائية الوطنية أمامها الكثير من التحديات ولا بد أن ترتقي في جهودها مشيراً إلى أهمية أن نصل إلى مرحلة تصنيع المواد الخام في اليمن.

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