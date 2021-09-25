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كورونا؛ وانطلاق العام الدراسي الجديد في ايران

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحضور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم انطلق في ايران العام الدراسي الجديد. واُقيمت احتفالات في المدارس لتلاميذ المرحلة التمهيدية والصف الأولِ الابتدائي مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

العالم - مراسلون

بشكل افتراضي وفي بعض المدارس كمزيج من الوضع الافتراضي او التعليم عن بعد والمباشر، انطلق العام الدراسي الجديد في ايران طريقة اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مع تفشي فايروس كورونا وللعام الثالث على التوالي مع التأكيد على الاستمرار بعملية تطعيم الطلاب والانتهاء من الكوادر التعليمية.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد:"ان تطور البلاد يرتبط بشكل كبير بتطوير المنظومة التعليمية وتنمية المهارات لدى الطلاب ويجب تظافر كل الجهود بين المؤسسات المعنية لاخذ خطوات بناءة في مسيرة التربية والتعليم".

التعليم الافتراضي وحتی بعد مرور أكثر من عامين يعتبر جديداً نوعاً ما لدى البعض، فقد أظهر إيجابيات وسلبيات على المعلم والمتعلم واولياء الأمور.

وقال مرتضى موسوي وهو معلم مدرسة:"من ايجابياته ضمان السلامة الصحية للمتعلمين بعدم اختلاطهم بالبيئة التعليمية بشكل مباشر وتقديم المادة العلمية بشكل حديث يتناسب مع التكنولوجيا في العصر كما ساعد على تخفيض تكاليف التعليم".

وقال أمير سجادي وهو طالب مدرسة:"من سلبيات التعليم الافتراضي هو انه فقدنا التفاعل بين التلميذ والمعلم فمن الممكن أن تفهم على معلمك من خلال نظراته فقط. كما أن فقدان المهارات للطلاب يظهر بصورة كبيرة في التعليم الافتراضي".

وقالت مونيكا زماني وهي من أولياء الأمور:"الحضور في المدارس افضل بكثير فهو يعلم الطلاب على الاستيقاظ مبكرا والالتزام والانتظام، اما التعليم عن بعد يشعر الطلاب وكأنهم مازالو في عطلة صيفية".

وبحسب وزارة التربية والتعليم الايرانية فان اكثر من 12 مليون طالب إيراني يتلقون دروسهم في الفضاء الافتراضي عبر الانترنيت حيث يقوم المعلمون بتدريس المناهج التعليمية عبر هذا النظام وبإمكان الطلاب المشاركة فيه بشكل مباشر.

هذه التجربة التعليمية تعد خبرة كبيرة للمعلمين والمتعلمين علی حد سواء حتی بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، حيث ستجعلهم مستعدين لمواجهة أي ظروف استثنائية دون التوقف عن التعليم.

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