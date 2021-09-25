حكومة كردستان العراق تنفي علمها باجتماع اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني

العالم-العراق

وأضافت في بيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

يأتي ذلك بعد ما عقد ما يسمى رئيس صحوات العراق وسام الحردان وهو من قبيلة الدليم مؤتمراً في أربيل، وألقى كلمة مساء أمس الجمعة دعا فيها علناً إلى التطبيع مع "إسرائيل" بحضور شخصيات عشائرية من 6 محافظات (بغداد، الموصل، الانبار، صلاح الدين، بابل، ديالى).

واستنكرت قوى وشخصيات سياسية عراقية عديدة، هذا الاجتماع التطبيعي، بينها موقف الحكومة العراقية، التي أعربت عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بمنطقة كردستان العراق، من خلال رفع شعار التطبيع مع "إسرائيل".

وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم السبت أن "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية التي تحاول هذه الشخصيات الحديث باسم سكانها".