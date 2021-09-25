شاهد.. العراق حكومة وشعباً يرفض التطبيع مع "اسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

رفض التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله موقف ثابت للعراق على المستويين الحكومي والشعبي رغم محاولات بائسة تقوم بها بعض الجهات لتشويه صورة العراق المعروف بدعمه لقضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

اصدرت الحكومة العراقية بيانا رفضت فيه وبشكل قاطع للاجتماعات التي تعقدها بعض الشخصيات بشكل غير قانوني بمدينة اربيل شمالي البلاد والداعية لتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي.

واكدت الحكومة عبر بيانها ان هذه الاجتماعات هي مجرد محاولة للتشويش على الوضع العام في البلاد، وشددت على ان مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية.

كما جدد البيان الموقف العراقي الداعم لحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس والرافض لكل اشكال الاستيطان والاعتداء التي يمارسها الكيان المحتل.

من جهته دان زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم دعوات التطبيع مع كيان الاحتلال، وقال عبر تغريدة إن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى، وشدد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لاسترداد حقه المغتصب، وقال إن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم.

وكانت نحو 300 شخصية دعت خلال مؤتمر عقد بمدينة اربيل شمالي العراق لاقامة علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال.

وقال قائد صحوات العراق: "اننا نطالب بنظام فيدرالي على الصعيد المحلي في العراق وبانضمامنا الى اتفاقيات "ابراهيم" على الصعيد العالمي وكما نصت هذه الاتفاقيات على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الاطراف الموقعة ودولة "اسرائيل" ونحن ايضا نطالب بالتطبيع".

كما قالت عضو تيار الوسط، سحر الطائي: "ولابد للعراق اليوم من تغيير سياسته وبات امرا ضروري لابد منه للسلام في المنطقة والاعتراف بـ"اسرائيل" كدولة صديقة".



وقد لاقت الحركة غير القانونية والمرفوضة شعبيا في العراق استحسانا من كيان الاحتلال حيث اعتبر وزير خارجية "تل ابيب" يائير لابيد الحدث امرا يدعو الى الامل على حد تعبيره.