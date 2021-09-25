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النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي يدعو إلى ملاحقة القائمين والحاضرين في مؤتمر التطبيع مع كيان الاحتلال في أربيل

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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