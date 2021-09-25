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أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: سنلقن العدو الاسرائيلي والمطبعين معه درسا يمنع كل من يفكر بالتطبيع لاحقا

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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