العالم- باكستان

وفي خطابه أمام الجمعية العامة السنوية، اتهم خان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه يريد "القضاء على مسلمي الهند". مضيفا في خطابه الذي ألقاه عبر الفيديو أن "أسوأ أشكال الإسلاموفوبيا وأكثرها انتشارا تسود حاليا في الهند" وهي تطال قرابة 200 مليون مسلم يعيشون في هذا البلد.

وتبقى قضية كشمير المنطقة الواقعة في جبال هملايا بين البلدين الذين يتنازعان عليها، قضية شائكة بين البلدين الجارين. ويتصاعد الغضب في القسم الهندي من المنطقة منذ 2019 عندما ألغت نيودلهي الحكم شبه الذاتي للمنطقة ووضعتها تحت سلطتها المباشرة. ويقول سكان المنطقة التي تقطنها غالبية مسلمة إن القمع اشتد منذ ذلك الحين.

من جانبه، أعرب مودي خلال لقائه بايدن، عن قلقه إزاء الدور الذي تؤديه باكستان في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردهان شرينغلا للصحافيين بعد انتهاء المحادثات إن الهند دعت إلى إجراء "تدقيق وثيق ومراقبة لدور باكستان في أفغانستان، دور باكستان في مسألة الإرهاب".

هذا، وأكد خان في خطابه أمام الأمم المتحدة أن طالبان تعهدت احترام حقوق الإنسان وشجعت المجتمع الدولي على التفاوض معها، مشددا على أنه "علينا تعزيز الحكومة الحالية وتحقيق استقرارها من أجل مصلحة الشعب الأفغاني".

كما دافع رئيس الوزراء الباكستاني عن موقف بلده، الذي دعم نظام طالبان بين عامي 1996 و2001.