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هل انتهى شهر العسل؟ مخاوف من تخلي امريكا عن آل سعود

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

غير الاعلام السعودي خطابه حول علاقته بامريكا الى ان واشنطن تستهدف السعودية ومحمد بن سلمان لان لديه مشروع وطني وتريد اسقاطه.

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