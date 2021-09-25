السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

"فتح" تدعو أوروبا إلى لعب دور أكبر لإعادة مفاوضات 'حل الدولتين'

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأحزاب الصديقة في أوروبا والحكومات الأوروبية إلى أن تتخذ من الصورة الجلية للواقع الفلسطيني الصعب تحت الاحتلال الإسرائيلي كما عرضت تفاصيلها في خطاب محمود عباس في الامم المتحدة، منطلقا لدور أوروبي أكبر في مفاوضات حل الدولتين.

العالم- فلسطين

واعتبرت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها في اوروبا جمال نزال، اليوم السبت، أن "خطاب رئيس السلطة يفتح الباب لتعاون دولي، للوصول الى حل لطالما تبنته الدول الأوروبية مرارا وتكرار، وحان وقت تطبيقه وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين"، بحسب تعبيرها.

وحذرت "فتح" من "عبثية وخطورة ترك المجال للحكومة الاسرائيلية، لاستكمال درب استعداء السلام الذي سلكته سابقاتها، بما أدى لتعزيز التطرف وتعميق الاحتلال".

وألقى رئيس السلطة الفلسطينية مساء الجمعة كلمة مسجلة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وضع فيها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

هذا وترفض فصائل المقاومة الفلسطينية حل الدولتين وتؤكد على ضرورة زوال الاحتلال بشكل كامل عن ارض فلسطين الحبيبة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

عباس: سياسات المجتمع الدولي فشلت في محاسبة الكيان المحتل

"حماس" تنتقد خطاب رئيس السلطة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة

رئيس السلطة الفلسطينة يلقي كلمته امام الامم المتحدة مساء اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يؤكد عزم بلاده مواصلة شراء صواريخ "إس-400" الروسية

"فتح" تدعو أوروبا إلى لعب دور أكبر لإعادة مفاوضات 'حل الدولتين'

انتخاب ثلاث نساء لرئاسة بلديات مدن كبرى في المغرب

الحلبوسي يدعو لإجراءات قانونية صارمة بحق المطالبين بالتطبيع

اللواء باقري يؤكد دور الجنود في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية

تحالف الفتح: كل الذين شاركوا في مؤتمر أربيل خونة لاقيمة لهم