"فتح" تدعو أوروبا إلى لعب دور أكبر لإعادة مفاوضات 'حل الدولتين'

العالم- فلسطين

واعتبرت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها في اوروبا جمال نزال، اليوم السبت، أن "خطاب رئيس السلطة يفتح الباب لتعاون دولي، للوصول الى حل لطالما تبنته الدول الأوروبية مرارا وتكرار، وحان وقت تطبيقه وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين"، بحسب تعبيرها.

وحذرت "فتح" من "عبثية وخطورة ترك المجال للحكومة الاسرائيلية، لاستكمال درب استعداء السلام الذي سلكته سابقاتها، بما أدى لتعزيز التطرف وتعميق الاحتلال".

وألقى رئيس السلطة الفلسطينية مساء الجمعة كلمة مسجلة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وضع فيها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

هذا وترفض فصائل المقاومة الفلسطينية حل الدولتين وتؤكد على ضرورة زوال الاحتلال بشكل كامل عن ارض فلسطين الحبيبة.