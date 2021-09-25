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تحالف الفتح: كل الذين شاركوا في مؤتمر أربيل خونة لاقيمة لهم

تحالف الفتح: كل الذين شاركوا في مؤتمر أربيل خونة لاقيمة لهم
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اصدر تحالف الفتح العراقي، اليوم السبت، بيانا شديد اللهجة حول مؤتمر التطبيع مع كيان الاحتلال في أربيل.

العالم-العراق

وقال البيان ، "يعرب تحالف الفتح عن استغرابه الشديد لعقد مؤتمر علني في اربيل يدعو للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي الغاصب وما يزيد من استغرابنا صمت الاجهزة الامنية في منطقة كردستان وتكتفي ببيان عدم العلم ولم تشير الى كيف اجتمع هولاء الخونة ومن سهل لهم عقد اجتماعهم هذا مما يدفعنا الى القول انه هنالك تواطئاً واضحا على اقامة المؤتمر في اربيل والسماح بكل الخطوات اللازمة للاعداد له".

واضاف البيان، "على هذا الاساس يؤكد تحالف الفتح ان كل الذين شاركوا في هذا المؤتمر خونة لاقيمة لهم ولن يعبروا عن هوية العشائر العراقية الكريمة صاحبة المواقف التاريخية ازاء الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وان المؤتمر منصة خيانية سيكتب التاريخ عنها ويصفها باقذع واعنف العبارات والتوصيفات".

واختتم البيان بالقول، "العار للخونة ومن مهد ودعم ومؤل ووقف الى جانبهم".

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تحالف الفتح: كل الذين شاركوا في مؤتمر أربيل خونة لاقيمة لهم