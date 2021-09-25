مراسيم سعودية تفاقم معاناة أهالي عدن

العالم- اليمن

يأتي ذلك في وقت انهارت فيه منظومة الكهرباء مع بلوغ ساعات الانقطاع نحو 14 ساعة منذ الجمعة وسط غضب غير مسبوق في صفوف سكان المدينة الساحلية.

وافادت مصادر في كهرباء عدن بان التوجيهات السعودية قضت بعدم افراغ سفينة الوقود المعروفة بـ"المنحة السعودية" حتى يتم اقامة مراسيم احتفال للبرنامج السعودي باعتباره كمنقذ مع أن الشحنة مدفوعة مقدما.

وكان وزير الكهرباء في حكومة المستقيل هادي شدد في تصريح له على ضرورة استيفاء سلطة الانتقالي في عدن لتحصيل رسوم الكهرباء من المواطنين كشرط لاستمرارها في اشارة إلى ان حكومته التي عرقلت دخول المنحة الرابعة سوف توقفها مجددا.

في السياق ، كشف الصحفي احمد سعيد كرامة عن امتهان سعودي لكرامة سكان عدن، مشيرا إلى أن سفينة الوقود الخاصة بكهرباء عدن كان يفترض ان تصل قبل اسابيع ، لكن السعودية تعمدت المماطلة تارة بإرسالها لميناء جيزان مع انها حملت الشحنة الجديدة من موانئ راس جبيل ، واخرى بمنعها من دخول الميناء بحجة أن وثائقها غير مكتملة .

وتشهد عدن منذ الجمعة انقطاعا كليا للتيار الكهربائي بفعل انعدام الوقود. وقد وصلت ساعات الانطفاء في مدينة تشهد حرارة مرتفعة هذه الايام إلى نحو 14 ساعة وسط مطالبات بإنقاذ الاهالي.