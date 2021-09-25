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الرئاسة العراقية  تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع  الاحتلال

الرئاسة العراقية  تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع  الاحتلال
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، رفضها محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مجددة موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية.

العالم-العراق

وقالت الرئاسة في بيان، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع "اسرائيل"، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

واكدت الرئاسة، أن "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لايمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي".

ودعت في البيان الى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً و قانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

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