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وزير الدفاع الايراني: التلامذة احتياطي استراتيجي للبلاد

وزير الدفاع الايراني: التلامذة احتياطي استراتيجي للبلاد
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني، التلامذة بانهم احتياطي استراتيجي للبلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى العميد آشتياني اليوم السبت خلال مراسم اقيمت في مدرسة "ايمان" الواقعة في حي "الشهيد جمران" في العاصمة طهران لمناسبة افتتاح المدارس في البلاد وقال: ان التلامذة في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين هم من ارض رجال عظام من امثال الشهيد حججي والشهيد سليماني، يؤدون دورا مهما جدا كصناع لمستقبل البلاد.

واضاف: ان رؤيتنا للتلامذة يجب ان تكون كرؤيتنا للشهداء وان نعلم بانهم احتياطي استراتيجي للجمهورية الاسلامية الايرانية ينبغي بذل اهتمام خاص بتربيتهم وتعليمهم لتصل الجمهورية الاسلامية الى يد صاحبها الاساس "بقية الله الاعظم (عج)".

وقال وزير الدفاع: ان التلامذة هم صناع المستقبل القادرون على احياء الحضارة الاسلامية ويجب ان تكون نظرتنا لهم نظرة سامية.

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