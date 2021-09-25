تجمع الكل الفلسطيني يرفض تعطيل الانتخابات العامة

العالم- فلسطين

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أبدى في خطابه المسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حرص السلطة على إجراء الانتخابات العامة بمجرد ضمان إجرائها في القدس وفق الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الاسرائيلي.

وقال القواسمة تعقيبًا على ما جاء في خطاب الرئيس عباس:" إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، في حينه تم لأسباب معروفة، واستخدمت القدس كشماعة للتأجيل، وقمنا في تجمع الكل الفلسطيني بتقديم طعن لدى محكمة النقض بصفتها الادارية ضد هذا التأجيل، ونحن بانتظار قرار البت في القضية الشهر القادم".

وأضاف:"موقفنا في القوائم الانتخابية هو إجراء انتخابات عامة شاملة وكاملة وفي القدس، سواء وافق الاحتلال أم رفض، فهذا حقنا".



ولفت القواسمة إلى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي، باستطاعته أن يعطل إجراء الانتخابات في كافة أرجاء الضفة وليس فقط في القدس، ولهذا يجب الاستعداد جيدا لإجراء الانتخابات في القدس وكل الضفة، وأن تكون على شكل مقاومة سلمية.

وحول طلب رئيس السلطة عباس من المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، قال:" لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي الذي ينحاز بعضه لاسرائيل والبعض الآخر يجاملنا، فلماذا الانتظار، وعلينا تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع".



وأردف بالقول:"مصلحتنا الوطنية العُليا تكمن بإجراء الانتخابات بتوافق وطني، بحيث تجتمع الفصائل والقوى والمجلس التنسيقي وكافة المؤسسات، ويتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات".