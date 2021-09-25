شاهد.. وسط حضور غفير ايران تودع بطلها على لندي

العالم - مراسلون

وافاد مراسلنا ان الحضور غفير في مدينة ايذه حيث حضر المواطنون من كل انحاء محافظة خوزستان بكل اطيافها وايضا من كل مدن ايران بإنتظار تشييع الشهيد على لندي كما يصفه المواطنون.

واوضح مراسلنا ان عدد كبير من المسؤولين وشخصيات بارزة حضرت الى تشييع جثمان البطل اليافع.

واشار مراسلنا ان حضر التشييع المهيب الكثير من القنوات الفضائية ووكالات الانباء لتغطية هذا الحدث واجروا مقابلات مع المواطنيين وذوي البطل علي لندي الذي هو فخر لكل ايران والمحافظة بما اعطاه من درس في الانسانية لكل العالم.

وعزى قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي اسرة الفتى علي لندي الذي توفي اثر اصابته بحروق خطرة بعد إنقاذه امرأتين احترق منزلهما. واتصل مكتب قائد الثورة الاسلامية هاتفيا بأسرة الفتى البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وأبلغهما تعازي ومواساة آية الله خامنئي بالحادث.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..