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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: نقدر الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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