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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني والعراقيون قاتلوا الى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لاقامة الكيان الصهيوني

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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