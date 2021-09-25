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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
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البوصلة
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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني والعراقيون قاتلوا الى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لاقامة الكيان الصهيوني
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: نقدر الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: للعراق موقف ثابت من القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع
أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: سنلقن العدو الاسرائيلي والمطبعين معه درسا يمنع كل من يفكر بالتطبيع لاحقا
أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: ماحدث في أربيل مخالف لكل القيم والمبادئ الوطنية والانسانية ومخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي
أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بشأن مؤتمر اربيل: المقاومة العراقية لن تسكت على هذه الخيانة العظمى
ديوان الوقف السني في العراق: نستنكر دعوات التطبيع المشؤومة التي تريد انخراط المجتمع العراقي ضمن مخطط الكيان الصهيوني
مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الأعرجي: التنسيق مستمر مع منطقة كردستان لمحاسبة دعاة التطبيع
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي يدعو إلى ملاحقة القائمين والحاضرين في مؤتمر التطبيع مع كيان الاحتلال في أربيل
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
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