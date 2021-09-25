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الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، موقف العراق الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصَحّافْ، في بيان "نؤكّدُ الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية والذي نُعربُ عنه في مختلف المحافل الدوليّة".

واضاف أن "حق الشعب الفلسطيني لن يسقطَ بالتقادُم، ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقيين".

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق، مبينا ان القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى.

وأعربت الحكومة العراقية، عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل بكردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع "اسرائيل".

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الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم