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مظاهرة جديدة في فرنسا ضد التصاريح الصحية في باريس

مظاهرة جديدة في فرنسا ضد التصاريح الصحية في باريس
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت الحملة الحادية عشرة من الاحتجاجات على فرض التصاريح الصحية.

العالم-أوروبا

وأشارت الوكالات إلى أن المتظاهرين تجمعوا قرب محطة القطار الشرقية بالدائرة الثانية عشرة، حيث انطلقت مسيرة الاحتجاج عبر المدينة من جنوب شرقي باريس إلى كنيسة القلب المقدس (الساكري كور) الشهيرة في منطقة مونمارتر شمالي العاصمة.

وسادت المسيرة أجواء هادئة خلافا لما حدث قبل أسبوعين عندما تخللت المظاهرة اضطرابات واشتباكات مع الشرطة.

وكشفت قناة BFMTV التلفزيونية أن أكثر من 180 مظاهرة ضد توسيع تطبيق التصاريح الصحية سيتم تنظيمها في مدن فرنسا اليوم السبت.

واعتبارا من 9 أغسطس الماضي أصبحت التصاريح الصحية إلزامية في فرنسا لارتياد المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبيرة، وركوب الطائرات وقطارات المسافات الطويلة.

والتصريح الصحي شهادة تثبت تلقي حاملها التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا أو سلبية فحصه للكشف عن الفيروس أو تعافيه من "كوفيد-19".

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