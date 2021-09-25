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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: يجب عدم السماح بتسلل التطرف والإرهاب إلى دول الجوار وهو أمر منوط بـ "طالبان"

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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