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كوريا الشمالية: ما زال هناك أمل في إحلال السلام وعقد قمة مع سيئول

كوريا الشمالية: ما زال هناك أمل في إحلال السلام وعقد قمة مع سيئول
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أن بيونغ يانغ مستعدة لبحث عقد قمة أخرى بين الكوريتين على أساس من الاحترام المتبادل.

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت كيم يو جونغ: "أعتقد أنه لن يكون هناك تفاهم سلس بين الشمال والجنوب إلا عندما يتم الحفاظ على الحياد والاحترام المتبادل".

وأضافت أن المناقشات البناءة تعطي فرصة لإيجاد حلول مجدية وناجحة لمسائل بينها "إعادة فتح مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب وتنظيم قمة الشمال والجنوب، والإعلان عن إنهاء الحرب".

وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد قالت إن بلادها مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في حالة تلبية شروطها، داعية سيئول لإقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وجدد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يوم الثلاثاء دعوته إلى إنهاء رسمي للحرب الكورية خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه قال فيما بعد إن "الوقت ينفد أمام تحقيق مثل هذا التقدم قبل انتهاء رئاسته في مايو".

هذا وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أعرب له فيها عن شكر بيونغ يانغ لبكين على مواجهتها "تحديات القوى المعادية" بشكل مشترك.

والصين هي الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين معاهدة الصداقة والتعاون عام 1961، حيث زاد اعتماد بيونغ يانغ أكثر من أي وقت مضى على بكين في مجالات عديدة.

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