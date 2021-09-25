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في ظل التطبيع المخزي..

اول طالبة مغربية تلتحق بجامعة اسرائيلية

اول طالبة مغربية تلتحق بجامعة اسرائيلية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

من المرتقب أن تلتحق أول طالبة مغربية، غير يهودية الأصل، بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها، حسب ما أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية.

العالم-الاحتلال

وقال القائم بالأعمال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، في "تدوينة" له إن "من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية "كفار هياروك" للدراسة".

ويأتي هذا في ظل تطورات في التطبيع بین المغرب والکیان الصهیونی، كان من بين أوجهها اتفاقات جمعت جامعات مغربية وأخرى إسرائيلية، من بين ما نصت عليه بنودها تبادل البعثات الطلابية.

ووقعت في سبتمبر الجاري اتفاقية حول "التعاون الثقافي" بين المغرب وکیان الاحتلال بين جامعتي محمد الخامس وبن غوريون.

وسبق أن وقعت جامعة محمد السادس في المغرب مذكرة تفاهم مع الجامعة العبرية، وهو ما استنكرته "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية" التي دعت الطلبة والأساتذة إلى "مقاطعة كافة البرامج التي ستنتج عن هذه الاتفاقيات".

وطبع المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان والامارات علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية حيث اعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

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