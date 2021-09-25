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الدوري اللبناني: فوز كبير لشباب الساحل على طرابلس والحكمة يسقط التضامن 

الدوري اللبناني: فوز كبير لشباب الساحل على طرابلس والحكمة يسقط التضامن 
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

حقق فريق شباب الساحل فوزًا عريضًا في الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، للأسبوع الثاني على التوالي، على حساب طرابلس الرياضي برباعية نظيفة 4 - 0 (الشوط الأول 2 - 0)، في المباراة التي أُجرِيت بينهما بعد ظهر اليوم السبت على ملعب نادي "العهد" على طريق المطار في المرحلة الثالثة.

العالم_لبنان

وسجّل إصابات الساحل اللاعب فضل عنتر محققًا سوبر هاتريك والـ هاتريك الثاني له في المسابقة هذا الموسم بعد ثلاثيته الأسبوع الماضي في مرمى لصفاء، حيث فاز شباب الساحل 5 - 0، ليرفع فريقه رصيده من النقاط إلى سبع من فوزين وتعادل.

في حين مُنِي طرابلس بخسارة ثانية بعد أولى أمام العهد افتتاحًا، ثم تعادل أمام النجمة"الأسبوع الماضي.

ومن ملعب صور البلدي، عاد الحكمة بيروت بالنقاط الثلاث من مباراته ومضيفه التضامن صور، بفوزه عليه 1 - 0، الشوط الأول 1- 0، سجّلها حسن ترمس. ورفع الحكمة رصيده إلى ست نقاط، معوضًا سقوطه الأسبوع الماضي أمام الانصار بثلاثية بيضاء. في حين تجمّد رصيد التضامن عند نقطتين من تعادلين، وقد لقي خسارته الأولى في المسابقة.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل البرج و العهد، 1 - 1، الشوط الأول 1 - 0. ومنح حسين العوطة التقدم لـ البرج. وأدرك محمد قدوح التعادل لـ لعهد صاحب السبعة ألقاب في الدوري.

ورفع البرج رصيده إلى خمس نقاط من فوز وتعادلين. بينما بلغ رصيد العهد أربع نقاط من فوز وتعادل، وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية مع شباب البرج.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي مع سبورتنغ بطل نوادي الدرجة الثانية سلبًا.

وهذا التعادل الأول لـ الأنصار بعد خسارة وفوز ليرفع رصيده إلى أربع نقاط. في حين انتزع سبورتنغ نقطته الأولى في مصاف نوادي الدرجة الأولى.

العالم_لبنان

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