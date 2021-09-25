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لافروف: طهران واصلت تنفيذ التزاماتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

لافروف: طهران واصلت تنفيذ التزاماتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت أن على الولايات المتحدة "أن تتحرك في شكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة" بإحياء الاتفاق النووي مع ايران.

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمل لافروف أن تستأنف المفاوضات في فيينا والتي تتم بين ايران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، "في أقرب وقت".

وقال لافروف اننا متفائلون بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن استئناف الاتفاق النووي.

وقال لافروف إن إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي ، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق النووي الذي وقعته مع إيران.

واوضح ان موسكو تدعو واشنطن الى تحرك أكبر لإحياء الاتفاق النووي مع ايران واضاف ان طهران واصلت تنفيذ التزاماتها مدة عام بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

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