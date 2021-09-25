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مهدي المشاط: بعد مرور قرابة 60 عاما على ثورة 26 سبتمبر لماذا بقيت بلد الثورة تراوح مكانها ضمن قوائم الدول الأكثر فقرا وفسادا

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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