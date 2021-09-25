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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مهدي المشاط: نرفض بقوة كل قرار ينتقص من حقوقنا ونرحب بأي جهود مخلصة لتحقيق السلام ورفع الحصار عن اليمن
مهدي المشاط: أجدد الدعوة للمغرر بهم بالعودة الى احضان الوطن ونؤكد ان صدورنا مفتوحة وواسعة
مهدي المشاط: سبب تقدم الدول التي حققت التطور في السنوات الماضية أنها اعتزت بنفسها وتمسكت بقرارها وامتلكت أنظمة تقدس أوطانها وشعوبها
مهدي المشاط: دروس النضالات في التاريخ تؤكد أن الطريق الى بناء البلدان يبدأ بامتلاك القرارات الشجاعة
مهدي المشاط: بعد مرور قرابة 60 عاما على ثورة 26 سبتمبر لماذا بقيت بلد الثورة تراوح مكانها ضمن قوائم الدول الأكثر فقرا وفسادا
مهدي المشاط: النظام اليمني البائد حول هذه الذكرى إلى مناسبات موسمية للتضليل وحفلات الشتائم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن هدمت الاتفاق النووي ونعمل على استئنافه وايران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: متفائلون بامكانية تحقيق نتائج ايجابية بشان استئناف محادثات الاتفاق النووي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الحظر الاميركي يستهدف ايران ومن يتعامل معها ويجب اعادة النظر في ذلك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مسألة تقليص العقوبات على طالبان لم تطرح بمجلس الامن وعلى الحركة تنفيذ وعودها
مهدي المشاط: بعد مرور قرابة 60 عاما على ثورة 26 سبتمبر لماذا بقيت بلد الثورة تراوح مكانها ضمن قوائم الدول الأكثر فقرا وفسادا
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش
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