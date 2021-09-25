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المقداد يكشف عن تواصل دمشق مع الكثير من الدول الغربية

المقداد يكشف عن تواصل دمشق مع الكثير من الدول الغربية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سورية أثبتت أنها قادرة على إحباط المؤامرات ضدها، مُرحباً بأي تواصل مع الدول الغربية.

العالم-سوريا

وقال المقداد في مقابلة مع قناة الميادين: نحن نتواصل مع الكثير من الدول الغربية لكن بطريقة خجولة حتى الآن ولا نريد الإفصاح عنها وخاصة أن الضغوط الغربية الأخرى ستتواصل ضد هذه الدول.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية شدد المقداد على أن سورية لا تخاف من “إسرائيل” ولا من الدول التي تدعمها فهي لديها سياسة وحكمة في التصرف والوقت المناسب لكي ترد على هذه الاعتداءات الهمجية التي يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وبشأن العلاقات السورية المصرية أشار المقداد إلى إمكانية فتح اتصالات لمتابعة الأوضاع وقال: سنضع الماضي خلفنا ونتقدم نحو الأمام ولن نعلن عن مثل هذه الاتصالات.

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