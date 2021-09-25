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نائب لبناني: المقاومة تتحدى جبروت واشنطن وتل أبيب وتكسر حصار لبنان

نائب لبناني: المقاومة تتحدى جبروت واشنطن وتل أبيب وتكسر حصار لبنان
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد  عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة،إلى أنّ اليوم، المقاومة أصبحت أقوى ممّا كانت عليه في حينه، وهي تتحدّى جبروت واشنطن وتل أبيب وتكسر الحصار على لبنان عنوةً،.

العالم_لبنان

و قال لتهزم الأميركي وكلّ من يتماهى معه من تجّار وفاسدين. ها هي المقاومة مع جيشنا الوطني تشكّل الدرع المتينة لحماية لبنان من العدو المتربّص على حدودنا والطامع بثرواتنا النفطية

ولفت، خلال إلقائه كلمة لقاء الأحزاب والقوى الوطنيّة والإسلاميّة والشخصيّات الوطنيّة، خلال إحياء الحزب السوري القومي الاجتماعي، ذكرى عمليّة الويمبي، باحتفال في ساحة خالد علوان في شارع الحمرا،. إلى أنّ خالد علوان ورفقاءه وإخوته المجاهدين المقاومين من أبناء الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة أمل وحزب الله والأحزاب الوطنيّة، هم من أسقطوا مفاعيل الغزو الإسرائيلي، وهم من كتبوا ملحمة التاريخ بدمائهم الطّاهرة، وكان التحرير في العام 2000 بفضل تضحياتهم وجهادهم ونضالهم، وكانت المرّة الأولى في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي الّتي ينسحب فيها من أرض احتلّها، من دون قيد أو شرط أو اتفاقيّة ذلّ واستسلام.

وأكّد أنّ المقاومة اليوم في عزّ قوّتها، رفقاء خالد والجيل الّذي أتى بعدهم صنّاع نصرنا، وهم اليوم يتحدّون الولايات المتحدة الأميركية من خلال استقدام بواخر المحروقات الّتي نحن في أزمتنا العصيبة، بأمسّ الحاجة إليها، موجّهًا التحية إلى إيران الثورة وسوريا الصمود والعراق الشقيق.

وشدّد على أنّنا في حركة أمل والأحزاب الوطنية، نعاهد بأنّنا لن نهدأ ولن نستكين حتّى تحرير ما تبقّى من أرض محتلّة، وأنّنا كما كنّا دومًا سنبقى بجانب الشعب الفلسطيني، حتّى تحرير تراب أرضه من رجس الاحتلال.

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