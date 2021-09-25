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رئاسة منطقة كردستان العراق تصدر بيانا بشأن مؤتمر أربيل

رئاسة منطقة كردستان العراق تصدر بيانا بشأن مؤتمر أربيل
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت رئاسة منطقة كردستان العراق، السبت، براءتها من مؤتمر التطبيع الذي عقد تحت عنوان (السلام والاسترداد).

العالم-العراق

وذكر ديوان الرئاسة في بيان ، انه "بشأن اجتماع عقد أمس الجمعة، ٢٤ أيلول ٢٠٢١، بأربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، وأثار ردود أفعال، نعلن أن رئاسة منطقة كردستان لا علم لها مطلقاً بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيراً عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كردستان".

وأكد، أن "أي موضوع أو موقف أو توجه مرتبط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، وأن إقليم كردستان ملتزم في هذا تمام الالتزام بالسياسة الخارجية العراقية".

ودعا ديوان رئاسة الإقليم "كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءاً، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان".

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