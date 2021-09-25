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مصادر افغانية: حركة طالبان تعلن مقتل أبوعمر الخراساني زعيم جماعة داعش في افغانستان

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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