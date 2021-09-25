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الصدر يدعو فئات المجتمع العراقي لمناصرة الوطن والإصلاح

الصدر يدعو فئات المجتمع العراقي لمناصرة الوطن والإصلاح
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، السبت، رسالة لفئات عدة من المجتمع.

العالم-العراق

ودعا الصدر في تغريدة على "تويتر"، الى مناصرة الوطن والاصلاح.

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الصدر يدعو فئات المجتمع العراقي لمناصرة الوطن والإصلاح