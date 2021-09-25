شاهد..موسكو: الانسحاب من افغانستان جرى دون التفكير بالتداعيات

العالم - روسيا

لا يزال ان انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان محل جدل دولي واسع، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اكد من نيويورك انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الجنود الاميركيون أسلحة كثيرة، واضاف انه يجب عدم السماح بتسلل التطرف والإرهاب إلى دول الجوار وهو أمر منوط بحركة طالبان.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف : "لدينا اتصالات مع حركة طالبان تهدف إلى ضمان سلامة مواطنينا وتسهيل المصالحة الأفغانية. ومسألة تقليص العقوبات على طالبان لم تطرح في مجلس الأمن وعلى الحركة تنفيذ وعودها".



اما حركة طالبان فقد طلبت من المجتمع الدولي منحها مهلة عشرين شهرا قبل تقييم نتائج حكمها. واضافت انها لا تطلب من العالم المساعدة او التعاون معها كما فعل مع النظام السابق الذي تم مساعدته على مدى عقدين لكنه فشل، واوضحت الحركة انه بعد انقضاء العشرين شهرا يتم النظر ان نجحت ام لا.



وفي هذا السياق يعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وسيكون المقرر مكلفا إعداد تقرير عن تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع الدولي.

اما فرنسا فقد اكدت انها تدين ما اسمتها باعمال العنف والترهيب التي ادعت ان مسلحي حركة طالبان يرتكبوها، ودعت الحكومة التي عينتها الحركة إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات.



وفيما تعاني افغانستان ظروفا اقتصادية صعبة ارسلت ايران مساعدات انسانية وطبية على متن طائرة هي الثانية من منذ سيطرة جماعة طالبان على الحكم في البلاد.كما تحمل الطائرة انحو اثنين وعشرين طنا من المواد الغذائية كالارز والطحين والزيت. ومن المقرر ان تصل مطار كابول هذا الأسبوع طائرة اخرى من المساعدات قادمة من إيران.