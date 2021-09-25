شاهد.. مصادرة اموال فلسطينيين في السودان

العالم - مراسلون

الحديث يدور عن مصادرة الحكومة السودانية أموالًا وعقارات لحركة المقاومة الاسلامية حماس في السودان، الحكومة لم تعلق علي الامر، لكن الحقيقة ان لجنة ازالة التمكين المعينة من قبل الحكومة السودانية هي من صادرت أموالًا وعقارات هي لفلسطينيين وهي املاك تم استثمارها من قبل فلسطينيين مقيمين في السودان ليست لهم علاقة بجهة سياسية، وقد نفت حماس علاقتها بهذه الاموال والممتلكات.

وبالرغم من ان الحكومة السودانية قد وقعت بالاحرف الاولي علي التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل وان لم تتم المصادقة عليه قانونا باعتبار ان الجهة الرسمية المخول لها ذلك هو المجلس التشريعي الذي لم يكوّن بعد، وبالرغم من ارتمائها في احضان الغرب الا انها لم تجن شيئًا سوي السراب وتفاقمت ازماتها في كل النواحي، ويتساءل الكثيرون هل مصادرة اموال فلسطينيين عاشوا بكل كرامة في السودان واحتضنهم الشعب السوداني كإخوة لهم اما كان الاجدي ان تكون لهم خصوصية في التعامل من قبل الحكومة الانتقالية كما عاملهم الشعب السوداني؟.

ويبدو ان اوراق التوت تتساقط من شجرة الحكومة الانتقالية التي فقدت بوصلتها في سياساتها الداخلية والخارجية.

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