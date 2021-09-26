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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة فارياب بمحافظة كرمان وسط ايران ولا تقارير فورية عن وقوع خسائر أو أضرار

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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